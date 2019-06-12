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На Житомирщине прооперировали 12-летнего подростка, которого подстрелил сосед-охотник

20:50, 12 июня 2019
Происшествия
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Инцидент произошел в селе Пятка / Скриншот

Как сообщили УНИАН в Чудновской центральной районной больнице, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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50-летний мужчина, который подстрелил парня, оказался охотником. Стрелял он для того, чтобы отпугнуть коршуна, а в ребенка попал случайно.

По данному факту уже открыто уголовное производство. Расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, в с. Пятка Чудновского района Житомирщины 12 июня местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберного ружья. Как оказалось, он попал в соседского подростка, который находился на своем дворе.

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