В Житомирской области мужчина подстрелил из ружья 12-летнего мальчика

Местный житель, выстрелив из мелкокалиберного оружия на своем подворье, попал в мальчика в соседнем дворе.

В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ранения местным жителем 12-летнего подростка из мелкокалиберной винтовки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, информация о происшествии, которое произошло в селе Пятка Чудновского района, поступило в полицию сегодня около 12.30.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

Мальчик с ранением спины госпитализирован в местную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время дома у мужчины полицейские проводят первоочередные мероприятия. Происшествие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований. Все материалы готовы для передачи по подследственности.