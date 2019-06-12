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В Житомирской области мужчина подстрелил из ружья 12-летнего мальчика

16:37, 12 июня 2019
Происшествия
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Мальчик с ранением спины госпитализирован / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, информация о происшествии, которое произошло в селе Пятка Чудновского района, поступило в полицию сегодня около 12.30.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

Мальчик с ранением спины госпитализирован в местную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время дома у мужчины полицейские проводят первоочередные мероприятия. Происшествие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований. Все материалы готовы для передачи по подследственности.

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Теги: #ранение#ружьепогода в Житомире