В Конотопе машина полиции сбила на "зебре" 10-летнего мальчика: он в тяжелом состоянии (фото, видео)

В местной прокуратуре заявили, что мальчик шел по пешеходному переходу, по данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

В Конотопе автомобиль полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший мэр Конотопа Артем Семенихин.

В местной прокуратуре подтвердили инцидент и заявили, что мальчик двигался по пешеходному переходу, по данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

«7 июня 2019 года, около 18.30 в г. Конотоп водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенсько-Троицкой. Ребенок госпитализирован. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия», – сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

В полиции пообещали беспристрастное и объективное расследование.

«По словам начальника ГУНП области Николая Лушпиенко, событие будет расследовано объективно и беспристрастно. По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, который находился за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Руководство полиции Сумщины готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследовании данного происшествия», – говорится в сообщении.

За рулем был водитель - сержант полиции. "Штатный водитель данного автомобиля. После столкновения оказал первую медицинскую помощь. <...> Если есть вина сотрудника полиции, будет отвечать по закону", - рассказал телеканалу Кон-такт начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко, передает "Конотоп.City".

Видео: ТРО "Кон-такт"