Массовая драка в горсовете Конотопа: опубликовано новое видео
Заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко опубликовал в Facebook еще одно видео массовой драки в сессионном зале конотопского горсовета 26 июля.
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«Побоище на сессии горсовета в Конотопе. Угадайте против кого открыты уголовные дела… Правильно, против двух сотрудников городского совета по факту нанесения побоев титушкам. Верх цинизма», - написал заммэра в своей публикации.
Как сообщал УНИАН, в городе Конотоп Сумской области полиция предотвратила массовые беспорядки во время заседания горсовета 26 июля, задержав 50 человек.
В результате массовой драки в сессионном зале пострадал 21 человек: 12 полицейских и 9 гражданских лиц, среди которых - один депутат и один журналист.