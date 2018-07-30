Массовая драка в горсовете Конотопа: опубликовано новое видео

По словам заместителя городского головы Конотопа, после драки в отношении двух сотрудников горсовета открыли уголовные дела.

Заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко опубликовал в Facebook еще одно видео массовой драки в сессионном зале конотопского горсовета 26 июля.

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«Побоище на сессии горсовета в Конотопе. Угадайте против кого открыты уголовные дела… Правильно, против двух сотрудников городского совета по факту нанесения побоев титушкам. Верх цинизма», - написал заммэра в своей публикации.

Как сообщал УНИАН, в городе Конотоп Сумской области полиция предотвратила массовые беспорядки во время заседания горсовета 26 июля, задержав 50 человек.

В результате массовой драки в сессионном зале пострадал 21 человек: 12 полицейских и 9 гражданских лиц, среди которых - один депутат и один журналист.