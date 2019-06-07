"ДНР" сообщила о гибели двух шахтеров в частной "копанке"

На поверхность были подняты тела двух погибших: 1982 и 1980 годов рождения.

В так называемой «ДНР» двое шахтеров погибли из-за недостатка кислорода во время работы в частной горной выработке.

Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».

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Инцидент произошел в четверг, 6 июня, в неподконтрольном украинским властям Снежном, в поселке Шахты № 19 на улице Клары Цеткин.

Горноспасатели обследовали выработку глубиной 200 метров, выявили и подняли на поверхность тела двух погибших: 1982 и 1980 годов рождения.

В ходе обследования установлено, что уровень кислорода в выработке составляет 6%.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в частных «копанках», которые называют малыми угольными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" ночью погибли двое горняков. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.