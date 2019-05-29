В Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков

Сейчас шахта продолжает работу в штатном режиме.

Во Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли двое горняков.

Об этом Громадскому сообщил глава Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

Читайте такжеНа оккупированной Луганщине достали тела всех 17 погибших в результате взрыва на шахте

По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.

«Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются», — сказал Волынец.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке — 21 горняк).

После аварии шахта работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГСЧС Львовской области сообщили, что на месте работают спасатели и полиция.

24 марта в результате обвала породы на шахте «Надежда» во Львовской области погиб рабочий.

В феврале на шахте в Кривом Роге погибли двое работников.