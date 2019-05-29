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В Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков

10:06, 29 мая 2019
Происшествия
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Произошла авария на шахте "Лесная", что на Львовщине / фото 24 канал

Об этом Громадскому сообщил глава Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

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По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.

«Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются», — сказал Волынец.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке — 21 горняк).

После аварии шахта работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГСЧС Львовской области сообщили, что на месте работают спасатели и полиция.

24 марта в результате обвала породы на шахте «Надежда» во Львовской области погиб рабочий.

В феврале на шахте в Кривом Роге погибли двое работников.

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Теги: #шахта#Львовская областьпогода во Львове