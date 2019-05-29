В Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков
Во Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли двое горняков.
Об этом Громадскому сообщил глава Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.
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По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.
«Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются», — сказал Волынец.
К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке — 21 горняк).
После аварии шахта работает в штатном режиме.
В пресс-службе ГСЧС Львовской области сообщили, что на месте работают спасатели и полиция.
24 марта в результате обвала породы на шахте «Надежда» во Львовской области погиб рабочий.
В феврале на шахте в Кривом Роге погибли двое работников.