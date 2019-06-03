В Борисполе патрульные сбили ребенка на пешеходном переходе (видео)

Удар был не сильный и ребенок остался цел, мальчик тут же поднялся и перешел дорогу.

В городе Борисполь Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел на улице Шевченко, видео с камер наблюдения опубликовано в группе Police Control Ukraine на Facebook. Судя по времени на видео, ДТП случилось её 19 апреля, однако запись появилась только сейчас.

На записи видно как мальчик переходит дорогу с самокатом в руках по пешеходному переходу. В какой-то момент, автомобиль полиции, который не остановился перед "зеброй", проехал переход и зацепил ребенка.

Удар был не сильный и ребенок остался цел, мальчик тут же поднялся и перешел дорогу.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Травму ребенок получил, когда гулял во дворе.

Правоохранители установили, что к нанесению огнестрельных ранений ребенку могут быть причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.