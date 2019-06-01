На "мосту Кличко" разбилось ещё одно стекло, люди продолжают по нему ходить (фото)

Несмотря на то, что смотровую площадку временно оградили специальным забором, туда все равно заходят.

В Киеве на недавно открытом пешеходно-велосипедном мосту разбилось еще одно стекло на полу.

Несмотря на то, что смотровую площадку временно оградили специальным забором, туда все равно заходят люди и беспрепятственно там гуляют, сообщает "Информатор".

Одна из секций стеклянного пола повредилась в пятницу, 31 мая, около 22:40.

Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором. Однако прогуливающимся жителям Киева не составило труда отодвинуть одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста. Люди совсем не стеснялись ходить по покрытому трещинами стеклу и делать фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность.

Как сообщал УНИАН, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

Мост имеет ломаную форму, изгибы. Это нестандартное решение. Длина мостового перехода - почти 212 метров, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Стоимость строительства моста составляет 275 млн грн.

26 мая Кличко сообщил о треснувшем стекле на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, сообщил Кличко.

В тот же день мост закрыли. Полиция Киева начала уголовное производство по факту порчи стекла на пешеходном мосту как умышленное повреждение имущества. Затем мост был снова открыт для прогулок.

Журналисты сообщили, что во время замены уже треснувших двух фрагментов "стеклянного" моста, обнаружены трещины уже на третьем фрагменте.