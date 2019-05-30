В Киеве огородили стеклянный участок горе-моста (видео)

Пока не могут назвать конечную дату работ на мосту.

Участок моста с Владимирской горки до арки Дружбы народов со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко.

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"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", - уточнили в КГГА.

По словам спикера, не нужно паниковать, сейчас происходят регламентные работы – научно-техническое сопровождение.

На вопрос, долго ли будут продолжаться регламентные работы, в пресс-службе ответили: "Надеюсь, что нет".

Также в ведомстве уточнили, что пока не могут назвать конечную дату работ на мосту.

Ранее журналист Игорь Рец опубликовал в Facebook видео огороженного фрагмента моста с Владимирской горки до арки Дружбы народов со стеклянной поверхностью.

Как сообщал УНИАН, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

Мост имеет ломаную форму, изгибы. Это нестандартное решение. Длина мостового перехода - почти 212 метров, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта.

Стоимость строительства моста составляет 275 млн грн.

26 мая Кличко сообщил о треснувшем стекле на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, сообщил Кличко.

В тот же день мост закрыли. Полиция Киева начала уголовное производство по факту порчи стекла на пешеходном мосту как умышленное повреждение имущества.

Затем мост был снова открыт для прогулок. Журналисты сообщили, что во время замены уже треснувших двух фрагментов «стеклянного» моста, обнаружены трещины уже на третьем фрагменте.

Позже Кличко сообщил, что поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста уже восстановили.