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Во Львове 15-летняя студентка выпала с седьмого этажа

13:03, 29 мая 2019
Происшествия
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Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента / sputnik.by

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Сообщение о том, что на улице Зеленой во Львове из окна многоэтажного дома выпала девушка, поступило сегодня, 29 мая, около 1:50.

Установлено, что пятнадцатилетняя жительница Закарпатской области выпала из окна на седьмом этаже общежития одного из львовских учебных заведений. В результате падения девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, полицейские устанавливают обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, в столице из окна многоэтажки, расположенной на улице Героев Днепра, трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа.

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