В Киеве из окна выпал трехлетний ребенок, у ее матери нашли арсенал оружия (видео)

По информации врачей, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела.

В столице из окна многоэтажки, расположенной на улице Героев Днепра, трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, травмированную девочку немедленно госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации врачей, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства трагического случая.

Пообщавшись со свидетелями, полицейские выяснили, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Тем временем младший ребенок, оставшись один дома, вышел на балкон и выпал из окна на улицу.

Когда полицейские зашли в дом и осматривали место, откуда выпал ребенок, увидели на балконе предмет, похожий на автомат. Поэтому на место вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.

"Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы «ППШ», Uzi, пистолет «Флобер», патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда привез", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Также правоохранители проверили автомобиль мужа и изъяли из салона 7 пакетов с порохом общей массой 3,5 кг, два боеприпаса "ВОГ", арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Полицейские изъяли опасные предметы и направили их на экспертное исследование.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.