Полиция установила личности погибших во время обвала на шахте на Львовщине

По данным полиции, горняков подняли из шахты на поверхность без признаков жизни.

Во Львовской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух горняков в результате обвала породы на шахте «Лесная».

Читайте такжеБунт заключенных в Одессе: Минюст решил расформировать колонию (видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно сообщению, сегодня, 29 мая, около 4-х часов утра в полицию поступила информация о том, что на шахте «Лесная» в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

«Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области сегодня ночью в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли двое горняков.