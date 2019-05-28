Жуткие подробности убийства 5-летней дочери на Житомирщине: родители сожгли ее в печи, останки выбросили в реку (фото)

27 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Овручского района родители могли убить своего малолетнего ребенка.

На Житомирщине девочку сначала убили, а потом сожгли в печи, останки выбросили в реку.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, правоохранителям удалось предварительно выяснить, что девочка в доме в ходе семейного конфликта от своего отца получила травмы, которые привели к ее смерти. Затем тело ребенка родители сожгли в печи, останки выбросили в реку. Об этом они никому не сказали.

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Сейчас родители оба задержаны следователями в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. "Делаем все возможное, чтобы проверить полученную информацию и установить все обстоятельства", - сообщил УНИАН заместитель начальника ГУНП Житомирщины Александр Радченко.

Также он отметил, что такая ужасная ситуация стала возможной из-за вмешательства в судьбу погибшего ребенка так называемых «активистов» из областного центра, которые сопровождали и всячески влияли на судебные процессы для изъятия девочки из нормальных условий проживания и воспитания в приемной семье, и в конце таки «помогли» вернуть ее неблагополучным биологическим родителям. Для достижения этой цели в свое время эти горе-активисты целыми делегациями приходили в ГУНП в области с требованием к руководству немедленно «защитить» ребенка от надуманных и ничем не подтвержденных издевательств в приемной семье и вернуть ее родителям.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине полиция расследует дело об убийстве 5-летней девочки. 27 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Овручского района родители могли убить своего малолетнего ребенка.