На Житомирщине родителей подозревают в убийстве 5-летней дочери

Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, 5-летняя Даша бесследно исчезла.

В Житомирской области полиция расследует дело об убийстве 5-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, 27 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Овручского района родители могли убить своего малолетнего ребенка.

"Пока взрослые и суды определяются, в какой семье должна воспитываться 5-летняя девочка, самого ребенка, по имеющейся у полиции информации, уже нет в живых", - сообщил УНИАН руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко. По его словам, полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка.

Он также рассказал подробности этой трагедии. Так, во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, одев ему девчачьи вещи. Однако разобраться в этом деле полицейским помогла община села.

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Так, во время проверки было установлено, что девочка около года назад усилиями активистов была изъята из приемной семьи, где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением и вернули биологическим родителям, которые из-за пристрастия к алкоголю уже лишены родительских обязанностей в отношении двух других детей.

Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, 5-летняя Даша бесследно исчезла. За более чем год ее пребывания в биологической семье ни приемной матери, ни даже комиссиям, которые приезжали для проверки условий проживания, не удалось увидеть девочку. Родители просто не открывали дверь и немедленно извещали о таких визитах активистов. Последние так же безотлагательно поднимали шум в соцсетях. Даже сложенные в июне 2018-го административные материалы в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей были в конечном счете отменены в суде. А еще за какой-то месяц ребенка не стало. У полиции есть все основания считать, что биологические родители ее убили.

"Тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а остатки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы сейчас проверяем",- отметил Печененко.

Сейчас оба под стражей. Полиция продолжает собирать свидетельские показания и доказательства.