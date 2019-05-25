В Киеве пьяный мужчина в супермаркете пытался задушить ребенка

Ребенка спасла его мама, которая начала избивать нападавшего мужчину.

В Киеве в супермаркете по улице П. Тычины пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. В частности, 9-летний мальчик вместе со своей мамой стоял у кассы в супермаркете, когда к нему подошел мужчина и начал душить. Мама мальчика сразу набросилась на мужчину, начала избивать, тогда он отпустил ребенка и упал.

Мужчину задержали охранники супермаркета и держали до приезда правоохранителей. Уже на месте полицейские установили, что нападавший был пьян, в его крови обнаружили 3,09 промилле алкоголя. Задержанный оказался местным жителем 1977 года рождения.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"), а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. По информации полиции, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.