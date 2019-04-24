Появились подробности задержания мужчины, убившего покупателя в супермаркете Киева ударом в голову (фото)

Мужчина, который три недели скрывался от полиции, уведомлен о подозрении по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего».

Правоохранители задержали 35-летнего киевлянина, который нанес мужчине смертельный удар во время конфликта в супермаркете в Оболонском районе.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, инцидент произошел в начале апреля в торговом центре на улице Калнышевского.

«Мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего)», - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, подозреваемый во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, и на следующий день скончался.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся и скрывался от правоохранительных органов более 20 дней.

Во время обысков у задержанного изъяли вещественные доказательства, в том числе предметы одежды, которые были на нем во время преступления.

Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в начале апреля в магазине "Сильпо" в Оболонском районе столицы. Подозреваемый во время внезапного конфликта с одним из посетителей нанес ему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате потерпевший получил тяжелые травмы и на следующий день умер.