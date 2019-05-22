В Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов

В поступившем сообщении не говорится, какой именно магазин "заминировали", поэтому взрывотехники проверяют сразу все магазины сети.

Во вторник, 22 мая, в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов "АТБ" эвакуируют персонал и посетителей. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

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Это связано с уведомлением о минировании, которое пришло около 18:35, сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС.

Какие именно из супермаркетов и гипермаркетов заминировали, не сообщили. К моменту прибытия сотрудников полиции и спасателей, охрана вывела посетителей всех магазинов на улицу. Входы в «Ашаны» и «АТБ» закрыты. На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. Чтобы возобновить работу магазинов, взрывотехникам придется обследовать каждое помещение.

Как сообщал УНИАН, 15 мая во Львове "заминировали" сразу 28 объектов, в том числе международный аэропорт.