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В Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов

20:25, 22 мая 2019
Происшествия
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В Киеве взрывотехники проверяют все магазины "Ашан" и "АТБ" / фото УНИАН

Во вторник, 22 мая, в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов "АТБ" эвакуируют персонал и посетителей. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

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Это связано с уведомлением о минировании, которое пришло около 18:35, сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС.

Какие именно из супермаркетов и гипермаркетов заминировали, не сообщили. К моменту прибытия сотрудников полиции и спасателей, охрана вывела посетителей всех магазинов на улицу. Входы в «Ашаны» и «АТБ» закрыты. На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. Чтобы возобновить работу магазинов, взрывотехникам придется обследовать каждое помещение.

Как сообщал УНИАН, 15 мая во Львове "заминировали" сразу 28 объектов, в том числе международный аэропорт.

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Теги: #Киев#минирование#супермаркетпогода в Киеве