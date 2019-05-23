Наводнение на Закарпатье: спасатели ищут пятиклассника, которого смыло в реку и унесло течением

Мальчик вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко вырос, и упал в водоем.

В пгт Воловец Закарпатской области спасатели ведут поиски упавшего в реку пятиклассника, которого унесло течением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, сегодня перед обедом в райцентре Воловец местный пятиклассник вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко повысился в результате паводка, и упал в водоем.

«Быстрое течение подхватило его и понесло на глазах у людей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет», - сказал и. о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.