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Наводнение на Закарпатье: спасатели ищут пятиклассника, которого смыло в реку и унесло течением

16:08, 23 мая 2019
Происшествия
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Быстрое течение понесло мальчика на глазах у людей / фото: ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, сегодня перед обедом в райцентре Воловец местный пятиклассник вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко повысился в результате паводка, и упал в водоем.

«Быстрое течение подхватило его и понесло на глазах у людей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет», - сказал и. о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

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Теги: #наводнение#Закарпатьепогода в Ужгороде