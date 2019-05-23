На Одесщине найден убитым политик из Приднестровья

Погибший когда-то работал главой администрации города Тирасполя.

В Одесской области обнаружен убитым политик из непризнанного Приднестровья. Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении мужа. Через некоторое время в селе Вапнярка Лиманского района мужчина, 1964 года рождения, обнаружен мертвым. Его руки были связаны, на лице – следы побоев. Тело находилось рядом с автомобилем Infiniti.

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По данным источника, погибший – гражданин Молдовы Андрей Безбабченко, который известен как приднестровский политический деятель, был главой администрации Тирасполя в 2012-2016 годах. Был директором ООО «Тираспольская Инвестиционная Строительная Компания», депутатом Тираспольского городского совета.

В сентябре 2016 года принял участие в избирательной кампании президента ПМР Евгения Шевчука, после поражения которого якобы находился в Украине.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области УНИАН подтвердили факт обнаружения тела со следами насильственной смерти.

Открыто уголовное производство трем статьям Уголовного кодекса Украины: в частности, по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 187 (разбой), а также по факту угона автомобиля (ст. 289). От дальнейших комментариев в отделе отказались, заявив, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Принимаются меры по установлению и задержанию преступников.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области грузовой лифт упал и убил двух работников предприятия.