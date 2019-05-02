На дорогах Украины в течение праздничных выходных погибли более полусотни человек, травмированы 255

От начала мероприятий "Неделя безопасности дорожного движения" правоохранители зафиксировали 3,6 тысячи ДТП.

На протяжении шести дней, с 26 апреля по 1 мая, на автодорогах Украины погибли 55 человек, еще 255 получили травмы различной степени тяжести.

Как информирует пресс-служба Национальной полиции, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

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По его словам, от начала профилактических мероприятий "Неделя безопасности дорожного движения" зарегистрировано 3,6 тысячи дорожно-транспортных происшествий, из них почти 300 - с пострадавшими.

В общей сложности полицейские обнаружили и задокументировали за этот период 44,141 тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе: 2,324 тысячи фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 6,239 тысячи фактов превышения установленного ограничения скорости, 94 факта создания аварийной обстановки.

По данным правоохранителей, более 3,8 тысячи водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов.

Как сообщал УНИАН, 1 мая на Львовщине курсант сбил юношу и девушку. Девушка погибла, а юноша в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение больницы.