В ГБР расследуют обстоятельства смертельной аварии с участием курсанта Львовского института внутренних дел

Курсант сбил юношу и девушку. Девушка погибла, а юноша в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, выясняют обстоятельства аварии с участием курсанта Львовского государственного института внутренних дел.

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Как сообщили в пресс-службе ГБР, ДТП произошло на автодороге в Сколевском районе Львовской области.

Следователи установили, что курсант, управляя частным автомобилем, не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине дороги автомобиль. После этого его автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где в это время находились 19-летний юноша и 17-летняя девушка. Юношу доставили в реанимационное отделение больницы в состоянии комы, а девушка погибла на месте ДТП.

Сам водитель был доставлен в хирургическое отделение больницы для проведения операции. По предварительному заключению врачей, курсант был трезв. «Сейчас врачи запрещают следователям общаться с ним. Как только состояние водителя улучшится, следователи ГБР проведут с ним все необходимые процессуальные и следственные действия», - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.