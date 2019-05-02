На Житомирщине в бане произошло групповое изнасилование несовершеннолетней - СМИ

СМИ сообщают, что один из задержанных - житель города Киева, а другой живет в Коростене.

На Житомирщине задержаны двое мужчин, 1964 и 1976 годов рождения, по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки - 2005 г.р.

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Как сообщает Бердичев.biz, событие якобы произошло в бане в одном из сел Коростенского района. Однако указано, что предварительный медицинский осмотр не выявил на теле несовершеннолетней травм.

СМИ утверждают, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, начато досудебное расследование по ст. 152 УК Украины (изнасилование). Также издание сообщает, что один из задержанных - житель города Киева, а другой живет в Коростене.

В ГУ Нацполиции Житомирской области заявили, что они такой информации не распространяли.

Ранее в Киеве на улице Озерная, 20, неизвестный изнасиловал 21-летнюю девушку и скрылся.