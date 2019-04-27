В Киеве задержали злоумышленников, обстрелявших ресторан на Печерске (видео)

Были задержаны четыре местных жителя в возрасте от 22-х до 34-х лет.

Столичные правоохранители задержали злоумышленников, которые обстреляли ресторан на Печерске.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, минувшей ночью на Набережном шоссе группа людей из неустановленного оружия повредила фасад ресторана.

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Правоохранители установили, что между неизвестными и охраной заведения возник спор, после чего злоумышленники достали оружие и стали стрелять по фасаду здания. В результате обстрела никто не пострадал. Неизвестные, открывшие стрельбу, с места происшествия скрылись на двух автомобилях.

Полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и вскоре установили место нахождения правонарушителей.

Были задержаны четыре местных жителя в возрасте от 22-х до 34-х лет, которые ранее уже имели проблемы с законом.

Во время обысков в жилье задержанных правоохранители изъяли пистолет-пулемет Scorpion с магазином, ружье "ТОЗ", пистолет "ТТ" и более 100 патронов различного калибра.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.