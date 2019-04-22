В Днепропетровской области за покушение на убийство активиста задержали двух человек

В Днепре полиция задержала двух мужчин, которые 20 апреля в городе Каменское Днепропетровской области совершили покушение на убийство местного общественного активиста 33-летнего Евгения Найду.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области. «Установлено, что злоумышленники из автомобиля произвели в сторону мужчины четыре выстрела. Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина. Бригада скорой медицинской помощи пострадавших госпитализировала в больничное учреждение для оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении.

После получения информации о стрельбе в Каменском и прилегающих районах был введен оперативный план «Сирена». На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.

В результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в г. Днепр. В машине находились злоумышленники - 33-летний житель Криничанского района и 31-летний житель Харьковской области.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК. На следующий день по согласованию с местной прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное убийство") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в городе Каменское Днепропетровской области стреляли в местного общественного активиста Найду. Потерпевший получил ранения и был госпитализирован в больницу.