В Одессе за разбойные нападения и угоны задержаны трое подростков от 14 до 16 лет

На счету малолетних преступников - четыре факта нападений на одесситов и восемь угонов.

В Одессе за разбойные нападения задержаны трое подростков.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, злоумышленники действовали ночью на малолюдных улицах в центре города.

Злоумышленников задержали накануне после очередного преступления - на Соборной площади они напали на 30-летнего охранника МАФа, избили и, угрожая ножом, похитили оборудование для приготовления кофе.

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Как отмечается, подозреваемые - трое местных жителей в возрасте 14, 15 и 16 лет. Предметом преступного посягательства становились мобильные телефоны, ювелирные изделия и мопеды. На счету у злоумышленников четыре эпизода разбойных нападений на одесситов, а также около восьми фактов похищения мопедов.

Со слов задержанных, присвоенное имущество они продавали, а полученные деньги тратили на развлечения. Сейчас их проверяют на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений.

В настоящее время правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

По всем фактам начаты уголовные производства по ч.2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.