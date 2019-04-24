"Из-за поддельных джинсов": в следкоме РФ назвали причину массового убийства в колледже в Керчи

Стрельба и взрыв в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошли 17 октября 2018, жертвами стал 21 человек.

В Следственном комитете России заявили, что подозреваемого в стрельбе в Керчи постоянно унижали одноклассники.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время конференции во Всероссийском государственном университете юстиции в Москве.

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«Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой почве, вот результат», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стал 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», Следственный комитет РФ переквалифицировал в статью «Убийство».