В Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)
08:45, 13 апреля 2019Происшествия
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От полученных травм девушка скончалась на месте.
В Киеве девушка разбилась, выпрыгнув с 11 этажа / фото Владислав Кузнецов / Информатор
В ночь на 13 апреля в Киеве по адресу проспект Николая Бажана, 14 был обнаружен труп девушки. Тело лежало под 23-этажным домом.
Инцидент случился около 04:30, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, девушка и парень сидели в парадном на 11 этаже. Они разговаривали и выясняли отношения. Однако в какой-то момент девушка выпрыгнула с 11 этажа.
фото Владислав Кузнецов / Информатор
Она упала на пешеходную зону и автомобиль Mitsubishi. От полученных травм она скончалась на месте. Что именно стало причиной такого поступка — будут выяснять правоохранители.
Личность погибшей установлена, при ней нашли паспорт. Девушке было 19 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
фото Владислав Кузнецов / Информатор
Как сообщал УНИАН, в конце марта на Житомирщине десятиклассница повесилась из-за ссоры с матерью своего парня.
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