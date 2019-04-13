В Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)

От полученных травм девушка скончалась на месте.

В ночь на 13 апреля в Киеве по адресу проспект Николая Бажана, 14 был обнаружен труп девушки. Тело лежало под 23-этажным домом.

Инцидент случился около 04:30, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, девушка и парень сидели в парадном на 11 этаже. Они разговаривали и выясняли отношения. Однако в какой-то момент девушка выпрыгнула с 11 этажа.

Она упала на пешеходную зону и автомобиль Mitsubishi. От полученных травм она скончалась на месте. Что именно стало причиной такого поступка — будут выяснять правоохранители.

Личность погибшей установлена, при ней нашли паспорт. Девушке было 19 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Житомирщине десятиклассница повесилась из-за ссоры с матерью своего парня.