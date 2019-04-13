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В Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)

08:45, 13 апреля 2019
Происшествия
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В Киеве девушка разбилась, выпрыгнув с 11 этажа / фото Владислав Кузнецов / Информатор

Инцидент случился около 04:30, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, девушка и парень сидели в парадном на 11 этаже. Они разговаривали и выясняли отношения. Однако в какой-то момент девушка выпрыгнула с 11 этажа.

фото Владислав Кузнецов / Информатор

Она упала на пешеходную зону и автомобиль Mitsubishi. От полученных травм она скончалась на месте. Что именно стало причиной такого поступка — будут выяснять правоохранители.

Личность погибшей установлена, при ней нашли паспорт. Девушке было 19 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

фото Владислав Кузнецов / Информатор

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Житомирщине десятиклассница повесилась из-за ссоры с матерью своего парня.

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Теги: #Киев#самоубийствопогода в Киеве