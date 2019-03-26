На Житомирщине десятиклассница повесилась из-за ссоры с матерью своего парня

Девушка оставила предсмертную записку.

В Барановском районе Житомирской области полицейские начали расследование по факту смерти 16-летней девушки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, 25 марта в Барановское отделение полиции поступила информация об обнаружении тела жительницы одного из сел района, которая покончила жизнь самоубийством, повесившись дома на веревке в подсобном помещении.

Правоохранители начали соответствующие проверки в рамках уголовного производства.

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По сведениям полиции, погибшая проживала вместе с отцом и двумя братьями. Мать умерла. Девушка училась в 10-м классе сельской школы. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Название села полиция не указывает по этическим соображениям в интересах семьи погибшей.

Во время первоочередных мероприятий полицейские установили круг общения погибшей и выяснили, что некоторое время она находилась в Новоград-Волынском районе, где проживает ее 21-летний знакомый. Домой школьница вернулась в воскресенье вечером и пожаловалась отцу на споры с матерью парня.

Вчера, 25 марта, старший брат и отец нашли в доме предсмертную записку, оставленную девушкой, а затем обнаружили в подсобном помещении и ее тело.

По данному факту полиция начала уголовное производство, в рамках которого устанавливает все обстоятельства и причины смерти школьницы.