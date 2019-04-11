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В Херсоне люди вытолкали фуру с железнодорожного переезда, к которому приближался поезд (видео)

13:54, 11 апреля 2019
Происшествия
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Фура застряла на железнодорожном переезде / фото УНИАН

В Херсоне на железнодорожном переезде поезд едва не разбил фуру, которая застряла на рельсах как раз в тот момент, когда включился сигнал семафора, предупреждающий о приближении поезда.

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Как сообщается в сюжете ТСН, водители всех машин с обеих сторон переезда, которые остановились в ожидании поезда, быстро бросились выталкивать застрявший грузовик, чтобы избежать столкновения.

"Люди, рискуя жизнью, вытолкали машину буквально за несколько минут до того, как промчался локомотив", - говорится в сюжете.

Сплоченное спасение снял регистратор в одной из машин, которые остановились у переезда.

Ранее сообщалось, что под Николаевом скоростной поезд "Херсон-Киев" раздавил легковушку, погибли два человека.

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Теги: #поезд#фура#ДТП на ж/д переездепогода в Херсоне