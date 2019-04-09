Житель Запорожья избил двух сотрудниц энергокомпаний из-за счетов за коммуналку

Разъяренный мужчина пришел в Центр обслуживания клиентов и напал на женщин. В «Запорожьеоблэнерго» вину за произошедшее переложили на областную власть.

В Запорожье местный житель пришел в Центр обслуживания клиентов и избил двух женщин - сотрудниц энергокомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Запорожьеоблэнерго».

Инцидент произошел в Правобережном центре обслуживания потребителей Запорожья. В помещение зашел один из абонентов энергокомпании.

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Согласно сообщению, громко крича и нецензурно выражаясь, мужчина набросился на сотрудницу ООО «Запорожьеэлектропоставка», ударил ее по лицу и разбил женщине очки. Также мужчина нанес удар в живот другой женщине - работнице «Запорожьеоблэнерго». Обе женщины во время нападения вели прием потребителей. После этого нападавший скрылся.

«Как удалось выяснить, правонарушитель был недоволен выставленной ему к оплате за предыдущий месяц суммой в счете за электроэнергию. Однако, вместо того, чтобы вместе со специалистами Правобережного центра разобраться в этой проблеме, он не нашел ничего лучшего, как выместить свое «возмущение» на двух беззащитных женщинах», - сообщили в «Запорожьеоблэнерго».

На место происшествия была вызвана полиция, составлено заявление, которое было внесено в систему Единого учета. Личность нападавшего уже установлена.

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При этом в «Запорожьеоблэнерго» не исключают, что причиной такой реакции потребителя на проблему технического характера могли стать спекуляции и «нагнетание нездоровой истерии» вокруг аспектов деятельности энергокомпании.

Отметим, что на прошлой неделе жителям Запорожской области начали приходить счета за электроэнергию с существенно завышенными суммами. Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль во время брифинга призвал жителей региона не реагировать на платежки, которые приходят от «Запорожьеоблэнерго», а платить по реальным показателям. По его словам, ситуация, связанная с «несуществующими долгами» потребителей, якобы связана с проведением первого и второго туров выборов президента Украины.