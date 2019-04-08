Под Киевом задержали юношу, который сбил насмерть двух девушек за рулем родительского авто

19-летний молодой человек признался в содеянном, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции в Киевской области разыскали и задержали водителя, который 6 апреля насмерть сбил двух девушек и скрылся с места аварии.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"19-летний житель Белоцерковщины признался работникам полиции в том, что он действительно совершил смертельный наезд на двух девушек, после чего скрылся с места ДТП. Решаются вопросы о наложении ареста на изъятое транспортное средство и объявления подозрения юноше по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в селе Песчаная Белоцерковского района неизвестный на автомобиле "Мазда" сбил насмерть двух девушек и скрылся с места ДТП, оставив авто.

Погибли две девушки в возрасте 16 и 18 лет. Подозреваемого искала полиция.

Во время расследования стало известно, что накануне парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежал его родителям, и уехал в ночное время.