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В Сумах нетрезвый мужчина собирался спрыгнуть с моста из-за ссоры с братом (видео)

13:54, 05 апреля 2019
Происшествия
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Полицейские уговорили мужчину не прыгать с моста / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области, вечером 4 апреля на спецлинию «102» обратилась женщина с информацией о том, что увидела неизвестного гражданина, который перелез через перила моста на улице Прокофьева и якобы собирается прыгнуть.

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Патрульные, которые прибыли на указанное место, обнаружили за перилами моста на бетонной плите мужчину с физическими недостатками. Во время общения с полицейскими он рассказал, что поссорился с братом, после чего выпил алкогольных напитков и решил покончить с собой.

Отмечается, что длительное время инспекторы поддерживали контакт с гражданином и наконец уговорили мужчину не прыгать.

На место вызвали работников управления ГСЧС Украины в области. С помощью лестницы мужчина поднялся на мост. 33-летнего сумчанина доставили в медицинское учреждение.

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Теги: #самоубийство#Сумы