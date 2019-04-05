В Сумах нетрезвый мужчина собирался спрыгнуть с моста из-за ссоры с братом (видео)

Во время общения с полицейскими он рассказал, что поссорился с братом и решил совершить самоубийство.

В Сумах патрульные спасли мужчину, который собирался броситься с моста, чтобы совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области, вечером 4 апреля на спецлинию «102» обратилась женщина с информацией о том, что увидела неизвестного гражданина, который перелез через перила моста на улице Прокофьева и якобы собирается прыгнуть.

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Патрульные, которые прибыли на указанное место, обнаружили за перилами моста на бетонной плите мужчину с физическими недостатками. Во время общения с полицейскими он рассказал, что поссорился с братом, после чего выпил алкогольных напитков и решил покончить с собой.

Отмечается, что длительное время инспекторы поддерживали контакт с гражданином и наконец уговорили мужчину не прыгать.

На место вызвали работников управления ГСЧС Украины в области. С помощью лестницы мужчина поднялся на мост. 33-летнего сумчанина доставили в медицинское учреждение.