Момент взрыва авто украинского разведчика в Киеве попал на видео

Мужчине, который якобы пытался установить самодельное взрывное устройство, по информации источников СМИ, оторвало руку под локоть.

Взрыв авто, который случился ночью 4 апреля в Голосеевском районе Киева, зафиксировали камеры наблюдения.

На записи видно, как мужчина идет ночью с собакой парковкой возле супермаркета "Auchan" на вул. Вильямса. Поравнявшись с Chevrolet Evanda, он наклоняется к автомобилю и, вероятно, пытается установить самодельное взрывное устройство. Эксклюзивные кадры показал "Обозреватель".

Однако взрыв произошел преждевременно, мужчине, по информации источников СМИ, оторвало руку под локоть. Пока он находится в больнице под охраной.

По предварительным данным, это была попытка покушения на жизнь офицера украинской разведки.

Напомним, по информации журналиста Юрия Бутусова, был осуществлен подрыв авто, принадлежащий офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.