Не поделили землю: на Днепропетровщине мужчина застрелил своего соседа из ружья (видео)

Мужчина стрелял из охотничьего ружья. Раненый погиб на месте происшествия.

В Павлограде Днепропетровской области задержан мужчина, который застрелил своего соседа из-за конфликта за распределение границы между домовладениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

Читайте такжеВ Черкасской области убили семью пенсионеров

Отмечается, что преступление произошло утром 30 марта в одном из домовладений по ул. Лиманской. В 8:10 в полицию обратилась женщина и сообщила, что сосед из охотничьего оружия застрелил ее мужа.

«Полицейские выехали на место преступления и выяснили, что между соседями долгое время продолжался конфликт из-за распределения границы между домовладениями. Один из мужчин пошел к дому, взял ружье и выстрелил в сторону своего оппонента. Потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении

Правонарушитель задержан сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции, орудие убийства изъято. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.