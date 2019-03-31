Информация о заминировании гостиницы "Украина" в Киеве не подтвердилась

Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.

В Киеве правоохранители проверили информацию о заминировании гостиницы на улице Институтской, никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, правоохранители получили информацию о заминировании в гостинице "Украина".