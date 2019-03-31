В центре Киева "заминировали" отель: людей эвакуируют

Правоохранители эвакуируют около 150 человек.

Киевские правоохранители получили информацию о минировании здания на улице Институтской.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, на вызов выехали специалисты профильных служб для проверки объекта и прилегающей к нему территории. Сейчас происходит эвакуация около 150 человек.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании обследования будет дана правовая квалификация происшествия.

Как сообщили в столичной полиции, проверка проводится в гостинице "Украина".