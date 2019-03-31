В центре Киева "заминировали" отель: людей эвакуируют
Киевские правоохранители получили информацию о минировании здания на улице Институтской.
Читайте такжеВ Ужгороде на железнодорожном вокзале нашли сумку с гранатами
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, на вызов выехали специалисты профильных служб для проверки объекта и прилегающей к нему территории. Сейчас происходит эвакуация около 150 человек.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
Происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании обследования будет дана правовая квалификация происшествия.
Как сообщили в столичной полиции, проверка проводится в гостинице "Украина".