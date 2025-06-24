По его словам, для него является большой ответственностью быть со своей страной.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, не думал ли он передать свою должность кому-то другому, учитывая его напряженные отношения с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я всегда готов, но я не готов предать людей, людей которых я люблю и уважаю за то, как они вели себя во время прохождения такого сложного испытания. Я чувствую это, однажды я почувствовал, что это было болезненно для меня вручать посмертные награды родителям павших героев Украины", - сказал он в интервью Sky News.

По его словам, для него является большой ответственностью быть со своей страной.

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"Если у моего народа есть желание заменить меня, ни у кого-то, это будет иметь фундаментальное значение. Если у моего народа будет видение, что им нужен новый лидер, я не имею права спорить. Это факт. Я просто не буду иметь права остаться", - заявил Зеленский.

Он также признался, что он правда устал, потому что в стране уже несколько лет идет полномасштабная война, но есть много людей, кто устал так же или даже больше. Отвечая на вопрос, считает ли он до сих пор себя лучшим выбором на роль президента Украины, Зеленский ответил:

"Самым опытным для того, чтобы вести Украину через эту войну. Возможно, не самым лучшим. Всегда есть люди лучше тебя".

Возможность выборов в Украине

В конце марта издание The Economist писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после прекращения боевых действий.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что информация о том, что в Украине якобы готовятся к проведению президентских выборов летом 2025 года, является "полной чушью". По его словам, сначала необходимо завершить войну.

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