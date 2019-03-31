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В Днепре в день выборов на два часа закрывали метро из-за "минирования"

15:17, 31 марта 2019
Происшествия
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В Днепре в день выборов "заминировали" метро / Фото zn.ua

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Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сообщение от неизвестного поступило в 12:33. На место выехали взрывотехники, сотрудники полиции и ГСЧС. После проверки помещений и подвижного состава взрывчатки не обнаружено. Полиция устанавливает злоумышленника, сообщившего о минировании.

Как сообщал УНИАН, также 31 марта неизвестные сообщили минировании отеля в центре Киева. Пришлось эвакуировать около 150 человек.

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Теги: #метро#минированиепогода в Днепропетровске