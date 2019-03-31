В Днепре в день выборов на два часа закрывали метро из-за "минирования"
15:17, 31 марта 2019Происшествия
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После проверки помещений и подвижного состава взрывчатки не обнаружено, полиция устанавливает злоумышленника.
В Днепре в день выборов "заминировали" метро / Фото zn.ua
Сегодня в Днепре для пассажиров более чем на два часа закрывали метро из-за сообщения о минировании.
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Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Сообщение от неизвестного поступило в 12:33. На место выехали взрывотехники, сотрудники полиции и ГСЧС. После проверки помещений и подвижного состава взрывчатки не обнаружено. Полиция устанавливает злоумышленника, сообщившего о минировании.
Как сообщал УНИАН, также 31 марта неизвестные сообщили минировании отеля в центре Киева. Пришлось эвакуировать около 150 человек.
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