На Львовщине 78-летний учитель избил школьника, ребенок в больнице

У мальчика диагностирован "ушиб передней брюшной стенки".

На Львовщине полицейские расследуют нанесение школьнику телесных повреждений его учителем.

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Согласно сообщению областной полиции, 22 марта правоохранители узнали от медиков о том, что в больницу доставили 11-летнего местного мальчика, ученика пятого класса одной из школ города Мостиска, у которого был диагностирован «ушиб передней брюшной стенки».

"Полицейские предварительно установили, что телесные повреждения школьнику причинил учитель математики, 78-летний местный житель, во время перерыва", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине полиция открыла уголовное производство по факту избиения ребенка воспитателем частного детского сада.