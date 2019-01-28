В Винницкой области зверски избили 6-летнего ребенка (фото)

Решается вопрос об оглашении подозрения отцу ребенка и избрании ему меры пресечения.

В Виннице врачи оказывают помощь зверски избитому 6-летнему мальчику. В совершении преступления подозреваются его родители.

В детскую областную клиническую больницу пострадавшего привез отец. Врачи были потрясены увиденным: на лице у мальчика были ужасные гематомы. Как рассказала замначальника пресс-службы ГУНП Винниччины Ирина Добровольская, нанести себе такие травмы ребенок самостоятельно не мог, передает "Обозреватель".

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"Подозрения пали на отца мальчика. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Решается вопрос об оглашении подозрения отцу ребенка и избрании ему меры пресечения", – рассказала она.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как отметила Добровольская, мать ребенка лишена родительских прав. Отец подозревается в совершении разбоя и на сегодняшний день дело находится в суде.

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