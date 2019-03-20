На Львовщине школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривень и вернула владельцу (видео)

На фото Андриана узнала владельца утерянной вещи, который оказался ее соседом.

Во Львовской области школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривень и вернула ее владельцу, который оказался ее соседом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеБросались мячом: в Одессе 5-классница оказалась в реанимации из-за буллинга в школе

Возвращаясь с тренировки, 11-летняя Андриана Дзюбайло и не надеялась найти деньги на лавочке возле подъезда, куда она присела отдохнуть. Банкнот в разной валюте там было на 150 тысяч гривень.

Рядом с деньгами в сумочке были и документы. На фото Андриана узнала владельца утерянной вещи, который оказался ее соседом, живущим в одном подъезде с девочкой.

За возвращенные деньги мужчина, который работает таксистом, просто поблагодарил школьницу.