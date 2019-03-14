В Киеве на кладбище разгромили десятки могил (видео)

Полиция уже открыла уголовное производство по факту надругательства над могилами.

Около двух десятков могил разгромили на Лесном кладбище в столице.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Часть разгромленного кладбища достаточно старая. Последние захоронения здесь проводились 30 лет назад. Кладбище обнесено забором, но вандалам, которые разрушили надгробия, не пришлось даже перелезать его. Ведь ворот с этой стороны нет», - говорится в сюжете.

Родственники умерших подозревают, что акт вандализма может быть борьбой за дорогу местную землю.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту надругательства над могилами.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Одессе было задержано шесть человек, которые устроили на кладбище стрельбу по могилам.