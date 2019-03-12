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В Одессе задержаны шесть человек, устроивших стрельбу на кладбище

19:16, 12 марта 2019
Происшествия
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Задержанные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам / фото пресс-служба патрульной полиции области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области, во вторник днем патрульные получили информацию о стрельбе на Западном кладбище.

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Прибыв на место, патрульные обнаружили автомобиль «ВАЗ», в котором находилось шесть человек: три женщины и трое мужчин. Всех сразу задержали.

Как отмечается, заявитель сообщил полицейским, что эти люди развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из пистолета.

Во время осмотра автомобиля, в багажном отделении инспекторы обнаружили похищенные живые цветы. Также в результате поверхностной проверки, у одного из задержанных был обнаружен пистолет.

фото пресс-служба патрульной полиции области

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертное исследование.

Также сейчас выясняется причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 марта в центре Одессы во время массовой драки в баре получили ножевые ранения шесть человек.

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Теги: #стрельба#кладбище#Одесса