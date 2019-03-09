На Харьковщине в частном доме взорвалась граната, есть пострадавшие (фото)

Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья пострадавшего мужчины удовлетворительное.

Вечером 8 марта в Чугуеве Харьковской области взорвалась граната в частном доме. В результате взрыва пострадало двое людей.

Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья пострадавшего мужчины удовлетворительное, сообщили сегодня в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом он упал на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты "Ф-1". Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Одессе на улице обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты.