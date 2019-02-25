В Одессе на улице обнаружено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

Предварительная причина смерти – несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой.

В Одессе на улице обнаружено тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты.

Читайте такжеВ Харькове в источнике нашли гранату (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело неизвестного обнаружено сегодня утром у ворот Селекционно-генетического института, расположенного на Овидиопольской дороге.

«Повреждения, обнаруженные на теле, характерны для возникающих в результате взрыва. Сейчас на месте происшествия работают полицейские», - сообщили в главке.

Отмечается, что предварительная причина смерти – несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой.

С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство") с пометкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса.

Личность погибшего устанавливается.