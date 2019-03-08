Ночью в ДТП под Киевом погибли пять человек

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в селе Яблунивка Макаровского района Киевской области.

Сегодня ночью в Киевской области в результате ДТП погибли пять человек, один был госпитализирован.

Читайте такжеВ центре Киева произошло массовое ДТП с участием шести авто (видео)

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 марта в 2.48 в селе Яблунивка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли пять человек, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Киевской области, отметили в пресс-службе.