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Ночью в ДТП под Киевом погибли пять человек

09:50, 08 марта 2019
Происшествия
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Инцидент произошел около 3.00 / УНИАН

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 

"8 марта в 2.48 в селе Яблунивка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли пять человек, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Киевской области, отметили в пресс-службе.

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Теги: #Киев#ДТП