Ночью в ДТП под Киевом погибли пять человек
09:50, 08 марта 2019Происшествия
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Дорожная авария со смертельным исходом произошла в селе Яблунивка Макаровского района Киевской области.
Инцидент произошел около 3.00 / УНИАН
Сегодня ночью в Киевской области в результате ДТП погибли пять человек, один был госпитализирован.
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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"8 марта в 2.48 в селе Яблунивка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли пять человек, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Киевской области, отметили в пресс-службе.
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