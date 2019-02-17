Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован (видео)
21:33, 17 февраля 2019Происшествия
127 0
К тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар ликвидирован в 18.50.
Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Чернобыльской зоне вблизи с. Бычки возник пожар на площади около 5 гектаров.
К тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter