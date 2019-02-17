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Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован (видео)

21:33, 17 февраля 2019
Происшествия
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар ликвидирован в 18.50.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Чернобыльской зоне вблизи с. Бычки возник пожар на площади около 5 гектаров.

К тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.

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Теги: #пожар#Чернобыльская зона отчуждения