Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован (видео)

К тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар ликвидирован в 18.50.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Чернобыльской зоне вблизи с. Бычки возник пожар на площади около 5 гектаров.

К тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники.