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В Чернобыльской зоне горит 5 гектаров леса (фото)

19:07, 17 февраля 2019
Происшествия
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В 17:55 пожар был локализован / фото pmg.ua

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, информацию о пожаре спасатели получили в 16.40.

На территории ГСП «Северная Пуща» (Дитяткивское лесничество) вблизи с. Бычки загорелся травяной настил на площади около 5 га.

К тушению огня привлечены 18 человек и 3 единицы техники.

В 17:55 пожар был локализован.

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Теги: #пожар#Чернобыльская зона отчуждения