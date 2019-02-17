В Чернобыльской зоне горит 5 гектаров леса (фото)

К тушению огня привлечены 18 человек и 3 единицы техники.

В Чернобыльской зоне отчуждения на площади около 5 гектаров горит лес. Читайте такжеВ Киеве на Осокорках горел магазин Roshen (фото) Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, информацию о пожаре спасатели получили в 16.40. На территории ГСП «Северная Пуща» (Дитяткивское лесничество) вблизи с. Бычки загорелся травяной настил на площади около 5 га. К тушению огня привлечены 18 человек и 3 единицы техники. В 17:55 пожар был локализован.

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