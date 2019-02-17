На Закарпатье пропала туристка из Днепра
14:00, 17 февраля 2019Происшествия
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Об исчезновении женщины накануне спасателям сообщил ее знакомый.
Горные спасатели ищут туристку из Днепра / фото Вероника Кордон
На Закарпатье горные спасатели ищут туристку из Днепра.
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Об этом сообщается на странице Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в социальной сети Facebook.
Отмечается, что 16 февраля в 21:50 в Службу спасения обратился киевлянин, который сообщил, что его 35-летняя подруга, которая отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец, долгое время не выходит на связь. По его словам, туристка является жительницей Днепра и отдыхает на Закарпатье сама.
Всего к поискам женщины привлечено 37 человек и 7 единиц техники.
Также облет территории осуществляет вертолет МИ-8.
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