На Закарпатье пропала туристка из Днепра

Об исчезновении женщины накануне спасателям сообщил ее знакомый.

На Закарпатье горные спасатели ищут туристку из Днепра.

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Об этом сообщается на странице Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в социальной сети Facebook.

Отмечается, что 16 февраля в 21:50 в Службу спасения обратился киевлянин, который сообщил, что его 35-летняя подруга, которая отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец, долгое время не выходит на связь. По его словам, туристка является жительницей Днепра и отдыхает на Закарпатье сама.

Всего к поискам женщины привлечено 37 человек и 7 единиц техники.

Также облет территории осуществляет вертолет МИ-8.