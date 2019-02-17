цей матеріал доступний українською

На Закарпатье пропала туристка из Днепра

14:00, 17 февраля 2019
Происшествия
144 0
Горные спасатели ищут туристку из Днепра / фото Вероника Кордон

Читайте такжеВ горах на Львовщине от переохлаждения погиб турист

Об этом сообщается на странице Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в социальной сети Facebook.

Отмечается, что 16 февраля в 21:50 в Службу спасения обратился киевлянин, который сообщил, что его 35-летняя подруга, которая отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец, долгое время не выходит на связь. По его словам, туристка является жительницей Днепра и отдыхает на Закарпатье сама.

Всего к поискам женщины привлечено 37 человек и 7 единиц техники.

Также облет территории осуществляет вертолет МИ-8.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Зкарпатье#Карпаты