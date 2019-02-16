В центре Одессы эвакуировали около 80 детей из «заминированного» детсада

Из детского сада были в экстренном порядке выведены 79 детей и более 20 взрослых – сотрудников дошкольного учреждения.

В центре Одессы из-за сообщения о «минировании» из детского сада эвакуировали около 80 детей.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

Отмечается, что вечером 15 февраля от неизвестного поступило сообщение о минировании дошкольного учебно-воспитательного комплекса №90, расположенного на улице Базарной.

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На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиции, взрывотехники, скорая помощь. Из детского сада были в экстренном порядке выведены 79 маленьких детей и более 20 взрослых – сотрудников дошкольного учреждения.

Директор департамента образования Елена Буйневич отметила, что вопросом эвакуации детей и проверки детсада занималось, в том числе руководство города.

«79 маленьких одесситов в 6 часов вечера были быстро одеты и выведены на безопасное расстояние. Холодным вечером... Их перепуганные мамы и папы вынуждены были мчаться за ребенком, потому что мерзость (злоумышленник, сделавший сообщение о минировании – УНИАН) заставила сотни взрослых испытать страх, мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы были спокойны дети», - заявила Буйневич.

В пресс-службе мэрии уточнили, что детский сад №90 работает до 20.00.

По предварительным данным, в результате проверки каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено.

В региональном главке Нацполиции данный инцидент пока не комментируют.